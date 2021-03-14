وفيات يوم الاحد 14 مارس 2021

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14 مارس، 2021
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منذ 3 أسابيع
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رياضة
روسيا 2018
الكويت تستضيف الجولات المتبقية من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المشتركة
منذ يومين
أضف تعليق
سان جيرمان يتجاوز شبح برشلونة ويبلغ دور الثمانية
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“لم يعد أولوية”.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟
منذ 4 أيام
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بورتو يطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ 4 أيام
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“التجارة” ترفع سقف استيراد السيارات إلى 10 سنوات من سنة الصنع
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يطلق شركة “السودة للتطوير” باستثمارات تتجاوز 933ر2 مليار دولار
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الكويت تستضيف الجولات المتبقية من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المشتركة
منذ يومين
أضف تعليق
سان جيرمان يتجاوز شبح برشلونة ويبلغ دور الثمانية
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“لم يعد أولوية”.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟
منذ 4 أيام
أضف تعليق
بورتو يطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ 4 أيام
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“التجارة” ترفع سقف استيراد السيارات إلى 10 سنوات من سنة الصنع
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يطلق شركة “السودة للتطوير” باستثمارات تتجاوز 933ر2 مليار دولار
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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