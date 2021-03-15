ألمانيا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين، أن ألمانيا ستوقف التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن إصابة بعض المتلقين بالمرض، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك المسؤول عن اللقاحات في البلاد.

ويعد لقاح أسترازينيكا بين الأقل ثمنا ويمثل الجزء الأكبر من اللقاحات التي تم إيصالها لأفقر دول العالم، بموجب مبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية، والتي تهدف لضمان التوزيع المتساوي للقاحات على مستوى العالم.