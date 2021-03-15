نواب يتساءلون عن جدوى احتجاز شخصيات على خلفية ندوة الداهوم

تساءل النائب ثامر السويط بقوله: «كيف لوزير الداخلية أن يبارك المؤتمر الصحافي ثم يحيل المشاركين فيه للنيابة؟!».

وقال «اليوم يتم حجز شخصيات وطنية فقط لأنهم عبروا عن تحفظهم على اجراء مخالف لصحيح القانون على الرغم من رمزية المبلغ»، مضيفا «أن ضمانهم الشخصي يكفي».

وطالب السويط «بالحرية والكرامة والعدالة للمحتجزين والمحاسبة العسيرة لوزير الداخلية».

كما تساءل النائب حمدان العازمي عن الإصرار على حجز الشيخ فهد بن جامع ونواب سابقين وشخصيات لها مكانتها لعدم دفع الكفالة بحجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في وقت أجبرتهم النيابة على التجمع في غرفة ضيقة تفتقر لأدنى درجات السلامة الصحية.

بدوره، اعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري طلب النيابة العامة من نواب سابقين وأكاديميين وناشطين دفع كفالة على بلاغ كيدي من الداخلية مخالف لصحيح القانون فيكفي ضمانهم الشخصي.

وقال «من مثل أمام النيابة شارك وحضر مؤتمرا صحافيا معلن عنه بالاعلام بموافقة وزير الداخلية وبوجود عناصره في المكان الذي أقيم فيه دون منع أحد من التواجد».