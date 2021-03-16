“موديرنا” تختبر لقاحها على الأطفال والرضع

أعلنت شركة موديرنا، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بإجراء اختبارات فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومدى امانه على الأطفال والرضع في سعي لتوسيع الإذن الممنوح لها من قبل إدارة الدواء والغذاء ليشمل هذه الفئة.

وقالت «موديرنا» في بيان «سيتم اجراء الدراسة في الولايات المتحدة وكندا على 6750 من الاطفال والرضع الاصحاء تبلغ أعمارهم ما بين 6 أشهر إلى 12 عاما».

واضافت «كما سيساعد في إجراء الدراسة كل من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وهيئة البحث والتطوير في الطب الحيوي المتقدم».

وتتكون الدراسة من مرحلتين بحيث تهدف الأولى إلى تحديد الجرعة الصحيحة للفعالية لمن تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين وبشكل منفصل على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 12 عاما.

أما المرحلة الثانية فتنظر في «سلامة وتفاعلية وفعالية والقدرة على تحمل» جرعات اللقاح التي تفصل بينها 28 يوما باستخدام التحليل الموقت من الجزء الأول لتحديد الجرعة كما ستتم مراقبة المشاركين خلال 12 شهرت بعد التطعيم الثاني.