محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 18 مارس 2021

منذ 21 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
18 مارس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 19&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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