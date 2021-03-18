العتيبي يحمل وزير التجارة المسؤولية السياسية في حال التعاقد مع شركة صادر ضدها أحكام نهائية

حمل النائب فارس العتيبي وزير التجارة المسؤولية السياسية في حال تم التعاقد مع شركة صدر ضدها حكم نهائي.

‏وقال العتيبي مخاطبا وزير التجاره والصناعة: “إن هناك شركة صدر ضدها حكم نهائي ولم تسلم الموقع واعتبارها غاصبة على أراضي أملاك الدولة وتجاوزت القانون وقرارات مجلس الوزراء، أي تعاقد أو منحها إدارة الموقع هذا التفاف على الحكم وستتحمل مسؤولياتك السياسيه تجاه ذلك”.