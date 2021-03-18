“الطيران المدني”: تطبيق نظام “MUNA” للركاب القادمين من الأردن والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بشأن تطبيق نظام MUNA لشهادات فحص ال PCR للركاب القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأميركية لمطار الكويت الدولي اعتبارا من 2021/3/29 .

وطالبت الإدارة الشركات العاملة في مطار الكويت التأكد من عدم قبول أي راكب قادم إلى الكويت من الدول المذكور أعلاه إلا بعد حصوله علي شهادة فحص (PCR) سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول (72) ساعة من تاريخ المسحة (الفحص) وألا تظهر عليه أي أعراض مثل (الرشح – والعطاس – ارتفاع بدرجة الحرارة – والكحة ) على أن تكون الشهادة صادرة من أحد المختبرات المعتمدة في برنامج (MUNA) والمذكورة في منصة (كويت مسافر).