الكويت يعبر السالمية بهدف.. والقادسية يفوز على الشباب بثلاثية

حقق ناديا القادسية والكويت، اليوم الخميس، الفوز على نظيريهما الشباب والسالمية على التوالي في اطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (اس تي سي).

ورفع القادسية رصيده الى 18 نقطة في المباراة التي اقيمت على استاد محمد الحمد اثر فوزه على الشباب بنتيجة (3-1) فيما بقي الشباب عند رصيده السابق بـ 7 نقاط.

وسجل اهداف القادسية عدي الصيفي (هدفان) وسيف الحشان فيما سجل هدف الشباب الوحيد عبدالمحسن التركماني.

وفي المباراة الاخرى التي جرت على استاد ثامر، فاز الكويت «بصعوبة» بنتيجة (1-0) سجله ضاحي الشمري في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده الى 17 نقطة، فيما توقف رصيد السالمية عند 12 نقطة.

وتختتم الجولة التاسعة منافساتها، غدا الجمعة، بثلاثة لقاءات تجمع العربي مع خيطان وكاظمة مع النصر والساحل مع الفحيحيل.