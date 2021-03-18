إعلان قائمة “الأزرق” لمواجهتي السعودية ولبنان وديا

أعلن مدير منتخب الكويت الوطني الاول لكرة القدم فهد عوض، اليوم الخميس، ان الجهاز الفني بقيادةالاسباني اندريس كاراسكو اختار 26 لاعبا لقائمة «الازرق» لمواجهة السعودية ولبنان وديا يومي 25 و29 مارس الجاري.

وقال عوض في بيان صحافي ان القائمة تضم كلا من سعود الجناعي وحمد القلاف ومهدي دشتي وبندر مساعد واحمد الظفيري وعيد الرشيدي ومحمد العازمي وفيصل عجب وفواز عايض وعبدالمحسن علي وحسين علي وبدر المطوع.

وذكر ان القائمة تضم ايضا حسين كنكوني واحمد الزنكي وعبدالعزيز ناجي وفهد الهاجري وناصر فالح ومبارك الفنيني واحمد ابراهيم وسليمان عبدالغفور وخالد الرشيدي وشبيب الخالدي وسامي الصانع وفهد حمود ويوسف ناصر ومعاذ الظفيري.

واشار عوض ان إلى «الازرق»سيتوجه بعد غد السبت الى الرياض لمواجهة «الاخضر» السعودي في 25 الجاري في حين سيواجه نظيره اللبناني في 29 من الشهر ذاته.