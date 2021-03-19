عمادي : من يرغب بـ”الحج” عليه أن يأخذ اللقاح

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المهندس فريد عمادي أن الكويت لم تتلقَّ حتى الآن تعليمات خاصة متعلقة بموسم الحج من السلطات السعودية، أو أي ترتيبات جديدة، لكن في ما يتعلق بالتطعيم لاشك أن من يريد ان يحج لابد ان يأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا وينجز المهمة، لأن التطعيم موضوع مهم، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه بالنسبة للعاملين في ترتيب شؤون الحج يشترط عليهم التطعيم أيضا.

وفي تصريح لصحيفة «الراي» على هامش افتتاح جامع فلاح مبارك الحجرف في الجهراء، أشار عمادي الى أن فكرة دمج الحملات لاتزال مؤجلة حتى تصلنا التعليمات من الجانب السعودي.

وقال «بحمدالله تم افتتاح مسجد فلاح بن حجرف الذي يعد تحفة معمارية فجزى الله خيراً من بنى هذا المسجد».

وأضاف «نسأل الله عز وجل ان يجعل ما بنوه في ميزان حسناتهم فلا شك ان بناء المساجد من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم»من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة«، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبني بيتا وقصرا لفلاح الحجرف الذي تبرع بثلثي ماله لبناء المساجد وعمل الخير والشكر لأبنائه الذين نفذوا هذه الوصية ونسأل الله ان يجعل والدهم في جنات النعيم».