وزير الصحة السعودي يروي قصة مؤلمة: رجل رفض تلقي اللقاح.. وتوفي بكورونا

روى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، قصة «مؤلمة» عن شخص توفي والده، بعد أن رفض الابن حصوله على اللقاح بسبب تصديقه الشائعات الدائرة حوله، حسب قوله.

وكتب وزير الصحة السعودي، في حسابه عبر تويتر، الجمعة: «مرت بي قصة آلمتني كثيرًا، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس».

وأضاف الدكتور توفيق الربيعة: «تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ولازلت أحاول جهدي»، مُوجهًا خطابه إلى «كل فرد.. أرجوك من القلب خذ الخطوة خذ اللقاح».

وفي 17 ديسمبر 2020، تلقى وزير الصحة السعودي لقاح فايزر- بيونتيك في العاصمة الرياض، كجزء من حملة التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة.

وفي سياق آخر، نفت وزارة الصحة السعودية ما تردد حول وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح «أسترازينيكا»، وشددت على ضرورة «عدم الانسياق وراء الشائعات».