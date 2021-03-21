إغلاق مركزين وهميين يمنحان شهادات مزورة

فيما قررت النيابة العامة المصرية، حبس القائمين على إدارة مركزين تعليميين وهميين، في مدينة المنصورة، شمال دلتا مصر، لقيامهما بتقديم كورسات تعليمية منتظمة تمنح، حسب ادعاءات مسؤوليها في نهاية الدراسة شهادات جامعية اتضح أنها مزورة، قررت وزارة التعليم العالي إغلاقهما.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة من الشرطة دهمت مقر المركز الأول في حي الجامعة في مدينة المنصورة، وتبين أنه يمنح شهادات في الصحة والإدارة، ويعمل من دون ترخيص، وتمت مداهمة المركز الثاني، في مكان قريب من الأول، وظهر أنه يمنح شهادات مزورة، في تخصصات مختلفة.