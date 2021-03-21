“السكنية” تسلم مفاتيح مبنى الإطفاء بقطعة 3 بمدينة جابر

قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم مفاتيح مبنى مركز الإطفاء «مركز السور للإطفاء» نموذج 2012 لقوة الإطفاء العام بالمحور الخدمي بقطعة «3» بمدينة جابر الأحمد السكنية.

وأوضحت المؤسسة ان المبنى يعتبر الأول من نوعه للإطفاء بمدينة جابر الأحمد السكنية، حيث يتكون من طابقين وسرداب ويشمل «أماكن آليات الإطفاء – برج اتصالات – غرفة اتصالات – مسجد – صالة العاب رياضية – صالة ألعاب الأثقال – مطابخ – غرفة ضباط – غرف الاستراحات – مهاجع للنوم – غرف طعام – دورات مياه – غرف خدمات – حمام سباحة ….الخ».

هذا وتحرص المؤسسة على توفير جميع المباني العامة للجهات الحكومية في المشاريع الاسكانية التي تساهم في خدمة المواطنين الكرام ساكني المدن السكنية.