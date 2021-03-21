5 نواب لتحديد جرائم الشرف والأمانة

تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة بإقتراح قانون لتحديد جرائم الشرف والأمانة في قانون الجزاء الكويتي وما يترتب على أحكامها من آثار قانونية في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الأمة، وحتى لا تصدر أحكام تعتبر التظاهر جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وقال النائب ثامر السويط اليوم، تقدمت اليوم بإقتراح قانون مع الزملاء د. بدر الداهوم وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري د. عبدالعزيز الصقعبي، لتحديد جرائم الشرف والأمانة لسد الفراغ التشريعي، وبالتالي تقنين السلطة التقديرية للقاضي وحتى لا تصدر أحكام تعتبر حق التظاهر السلمي جريمة مخلة بالشرف والأمانة كما حدث سابقاً.