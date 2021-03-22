فارس العتيبي يسأل رئيس الوزراء عن سحب بلاغات ديوان بدر الداهوم

وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، قال فيه: بشأن التصريح الصادر من سموكم يوم الثلاثاء الموافق 16 / 3 / 2021 عن توجهكم بشكر القيادة السياسية لسحب البلاغات المقدمة على المتحدثين في المؤتمر الصحفي في ديوان د. بدر الداهوم التي حسب ادعاء وزارة الداخلية انها خالفت الاشتراطات الصحية، مع العلم أنها كانت بتصريح وموافقة من وزير الداخلية كما يحمل هذا التصريح في طياته الكثير من التساؤلات.

وطلب العتيبي إفادته وتزويده بالآتي بآلية العمل في مجلس الوزراء تجاه معالجة الأخطاء التي يرتكبها الوزراء، وكيفية احتوائها وبالخصوص وزير الداخلية، مضيفا: ومع هذه المخالفة والتعسف من قبل وزير الداخلية في الإحالة للنيابة للمؤتمر الصحفي ما الإجراءات المتخذة من قبلكم في هذه المخالفة؟ وما آلية التعويض عن الخسائر التي تكبدها المواطنون ومنتسبو وزارة الداخلية نتيجة الممارسات والقرارات الخاطئة لوزير الداخلية؟

من جهة أخرى، قدم العتيبي اقتراحا برغبة بتأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تخزين جميع السلع والمنتجات المستوردة بتخصيص مخازن ومساحة كل مخزن لا تقل عن 500.000 متر مربع في 3 مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت.

وتضمن الاقتراح ان تكون حصص الشركة 50% من أسهمها تمتلكها الدولة، و50% من أسهمها تطرح للاكتتاب العام، وأن تلتزم الشركة بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن 80%.