“المواصلات”: قطاع البريد لا يتقاضى رسوما نظير تسليم الطرود

نفت وزارة المواصلات ما تم تداوله بشأن إرسال رسائل من قطاع البريد للعملاء من المواطنين أو المقيمين تتضمن طلبا بدفع رسوم نظير تسلم الطرود والشحنات البريدية سواء عبر خدمة الواتساب أوحتى البريد الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الرسائل التي تصل لأجهزة العملاء مطالبة بدفع قيمة مالية ترسل عن طريق أشخاص ليسوا ذي صفة وهم ما يطلق عليهم ( الهاكرز )، مؤكدة أن قطاع البريد لا يتقاضى أي قيمة جمركية مقابل تسليم الشحنات البريدية.

وأشارت الوزارة إلى أنها حذرت أصحاب الشحنات والطرود البريدية والبريد الممتاز من هذه الرسائل، ودعتهم لمراجعتها وتسلم ما يخصهم تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال عدم الحضور واستلام الطرود المخصصة لهم.