“أسترازينيكا”: لقاحنا فعال بنسبة 79 في المئة.. ولا يحمل خطر التسبب بجلطات دموية

أعلنت شركة AstraZeneca عن نتائج إيجابية عالية المستوى عن دراسةوتحليل موقت لتجارب المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة الأميركية AZD1222، حيث أظهرت البيانات أن اللقاح أظهر فعالية ذات دلالة إحصائية بنسبة 79 في المئة في الوقاية من أعراض COVID-19 و 100 في المئة في الوقاية الأعراض الشديدة ومنع الدخول للمستشفى.

وتضمنت التجربة جرعتين تم إعطاؤهما كل 4 أسابيع، وأوضحت أن فعالية اللقاح كانت متسقة عبر العرق والعمر حيث بلغت فعالية اللقاح 80 في المئة لدى المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، والذين مثلوا ما يقرب من 20 في المئة من المشاركين.

واستند تحليل الأمان والفعالية الموقت هذا إلى 32449 مشاركًا عبر 88 مركزًا تجريبيًا في الولايات المتحدة وبيرو وتشيلي، حيث سجل 141 حالة من أعراض COVID-19، ولم تحدد لجنة مراقبة سلامة البيانات (DSMB) أي مخاوف تتعلق بالسلامة المتعلقة باللقاح.

وأجرى مجلس مراقبة سلامة البيانات (DSMB) أيضًا مراجعة محددة لأحداث تخثر الدم عبر بيانات التجارب الأميركية و لم يجد أي خطر متزايد للتخثر أو الأحداث التي تتميز بتجلط الدم بين 21،583 مشاركًا يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. كما لم يتم رصد أي أحداث فيما يخص تجلط الجيوب الوريدية الدماغية (CVST) خلال هذه التجربة.