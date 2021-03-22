“التشريعية” البرلمانية توافق على تأجيل أقساط قروض المواطنين 6 أشهر

قال النائب خالد العنزي، ان “اللجنة التشريعية البرلمانية وافقت على تأجيل اقساط قروض المواطنين 6 أشهر، وأوصت اللجنة بسرعة إقرار هذا القانون ليطرح في الجلسة المقبلة، مضيفاً “في تصوري ان هناك توافق حكومي نيابي حول مقترح تأجيل اقساط المواطنين والكل يتفهم”.

وأشار العنزي إلى ان اللجنة التشريعية البرلمانية وافقت على إلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين كأولوية تعين، مضيفاً “اللجنة وافقت على حماية المنافسة واحالته إلى اللجنة المختصة، وكذلك ستناقش عدد من الاقتراحات في اجتماعها الاربعاء القادم لعرضها على النواب في الجلسة القادمة، ومنها تعديل الحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح وجرائم الرأي”.