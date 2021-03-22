‏المزرم: حتى هذة اللحظة لا يوجد قرار باتخاذ ⁧‫#الحظر_الكلي‬⁩

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم تعديل أوقات الحظر من الساعة 6 مساءً حتى 5 صباحاً، إضافة إلى السماح للمطاعم بالتوصيل من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، والسماح برياضة المشي من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 مساءً اعتباراً من الغد.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء.

وقد دعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية، لأنها السبيل الأمثل لتخطي هذه الجائحة، وحث المواطنين والمقيمين بالمبادرة على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد -19).

واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد وعلى كافة الدول العالمية، حيث تبين استمرار تزايد أعداد الإصابات بالمرض وارتفاع نسبة اشغال العناية المركزة، وكذلك زيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وذلك بالرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد.

تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولاً: الإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى البلاد ممن تلقى اللقاح لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت:

‌أ) يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي الفئات التالية: -من حصل على جرعتين من اللقاح ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين -من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع -من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين

‌ب) يطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة (7) أيام في حالة إجراء فحص (PCR) في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا

‌ج) يطبق القرار اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الطلبة الكويتيين، وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية من الحجر المؤسسي المقرر على القادمين إلى البلاد شريطة تقديمهم شهادة تثبت التقيد بالجامعات أو المعاهد أو المدارس وانتظامهم بالدراسة بها، ويعمل بالقرار اعتباراً من مساء يوم غد الثلاثاء.

المؤتمر الصحافي

وفي مؤتمر صحافي، أوضح وزير التربية علي المضف وزير التربية مراحل عودة الطلبة للمدارس، مبينا أنها لرياض الأطفال والصفان الأول والثاني 19 سبتمبر، أما باقي صفوف المرحلة الابتدائية 20 سبتمبر، وجميع صفوف المرحلة المتوسطة 26 سبتمبر ، أما جميع صفوف المرحلة الثانوية 3 أكتوبر.

وبين أن عودة جميع العاملين في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط 12 سبتمبر و«الثانوي» 19 منه.

وقال المضف ان اختبارات المدارس الأجنبية والأهلية تُجرى بالطريقة ذاتها التي ستجري بها مدارس التربية اختباراتها.

وأضاف «أبلغتنا وزارة الصحة بأولوية تطعيم الهيئتين الادارية والتدريسية ونسبة كبيرة تلقت اللقاح».

وقال النطق باسم الحكومة طارق المزرم «حتى هذة اللحظة لا يوجد قرار باتخاذ الحظر الكلي، وهناك الكثير ممن سجل اسمه لأخذ اللقاح لكنهم لم يحضروا للمراكز.

وأضاف المزرم «لا توجد حالات كثيرة متحورة وبانتظار إعلان الأرقام من قبل وزارة الصحة.. وهي عموما حالات نادرة».

أما وكيل التعليم العام أسامة السلطان، فقال إن آلية تقييم الصفوف من الأول حتى الحادي عشر هي ذاتها التي كانت في الفصل الدراسي الأول، مشيرا الى وضع خطة في العام الدراسي المقبل لتعويض طلبة الابتدائي عن المهارات التي لم يكتسبوها.

وأوضع أن تنسيقا يجري مع الجهات الحكومية لبحث موضوع المعلمين العالقين.