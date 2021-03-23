غلق 6 محلات لعدم التزامها بمواعيد الحظر الجزئي

أسفرت جولة ميدانية نفذها الفريق الرقابي في قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية على المقاهي والمطاعم والمحلات بمنطقتي العارضية الحرفية والرقعي، عن غلق 6 محلات لعدمها بمواعيد الحظر الجزئي.

وفي هذا السياق، دعا رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية فهد المويزري أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات والمجمعات التجارية للالتزام بالاشترطات الصحية من خلال اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية بارتداء القفازات والكمامات وإلزام الجمهور بالحفاظ على التباعد الجسدي خلال الفترة المسموح لهم خلالها بفتح محلاتهم تجنبا للمخالفة، والغلق في المواعيد المحددة بالقرار للمحلات غير المسموح لها بالفتح تجنبا للغلق الإداري.

ولفت الى مواصلة الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات بجميع مناطق المحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من التزامها بشروط وضوابط البلدية والقرار 1010/2021، مؤكدا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين للاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @cowman بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.