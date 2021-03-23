“التربية”: لا نقص معلمين.. التعيينات الجديدة في قائمة الانتظار

انتهى مجلس الوكلاء في وزارة التربية اجتماعه صباح اليوم بجملة توصيات أصدرها وزير التربية الدكتور علي المضف في شأن الاستعداد لاختبارات الصف الثاني عشر وعودة المدارس، راجياً من القطاعات المعنية التنسيق فيما بينها لتجهيز المدارس بشكل كامل ومتابعة جميع مرافقها والقيام بأعمال الصيانة المطلوبة إن استدعى الأمر.

وناقش الوزير المضف مع الوكلاء جميع الأمور المتعلقة بالاستعداد لهذة المرحلة ومتطلباتها، فيما فاجأ قطاع التعليم العام المجلس بأن لا نقص معلمين في المناطق التعليمية حيث أن التعيينات الجديدة من المعلمين الخليجيين والبدون وأبناء الكويتيات في قائمة الانتظار مؤكداً أن «لا معوقات في انطلاق الدراسة مطلع العام الدراسي المقبل 2021-2022».