“التربية” تعتمد مكافآت “الممتازة” للمعلمين “البدون”

أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي عن إرسال أسماء المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة من المتعاقدين مع وزارة التربية على بند الاستعانة بخبرات والمقيمين بصورة غير قانونية والبالغ عددهم 473 موظفاً إلى القطاع المالي لصرف المستحقات المالية، وذلك بعد وصول موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وأشارت إلى وجود توجيهات بسرعة الانتهاء من إجراءات الصرف بالتعاون مع قطاع الشؤون المالية، مبينة أن لجنة بحث التظلمات قد انتهت من إرسال الدفعة الأولى للمتظلمين المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة بعد بحث تظلماتهم والبالغ عددهم 674 مستحقا، وجار العمل على استكمال بحث باقي طلبات التظلم وإرسال المستحق منهم إلى القطاع المالي بصورة مباشرة.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى ديوان الخدمة المدنية، وقطاع الشؤون المالية بوزارة التربية على التعاون المستمر والحرص على تسيير العمل.