“الطيران المدني”: البدء بإعفاء المطعمين والطلبة من الحجر المؤسسي

تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، أصدرت الادارة العامة للطيران المدني، تعميماً بإعفاء المسافرين القادمين إلى البلاد ممن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت من الحجر المؤسسي.

وقالت الإدارة في تعميم حصلت «القبس» على نسخه منه، أنه بناء على توجيهات السلطات المختصة يرجى العمل على التالي:

1- يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي القادمين الى البلاد ممن تلقوا اللقاح المعتمد في دولة الكويت لفيروس كورونا وحسب الفئات التالية:

‏أ – من حصل على جرعتين من اللقاح ومضی على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

‏ب – من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمس أسابيع.

‏ج -من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

وبينت أن من يطبق على الفئات المذكورة أعلاه الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام، ومن ثم يتم إجراء فحص (PCR) في اليوم السابع من تاريخ الوصول.

وأكدت الإدارة أنه سيتم استثناء الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من الدارسين بالخارج، ومن في حكمهم من الحجر المؤسسي في حالة تقديم كتاب صادر عن الملحق الثقافي لدولة الكويت، يفيد بأن الطالب مقيد في أحد الجامعات الخارجية أو تقديم ما يثبت تقييدهم بالجامعات أو المعاهد أو المدارس وانتظامهم بالدراسة.