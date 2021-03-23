تدوير مديرين في “الإعلام”

ذكرت صحيفة «الجريدة»، نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أصدر عدداً من القرارات تشمل حركة تدوير هي الأوسع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن القرارات تضمنت نقل مدير إدارة التخطيط بدر العنزي ليكون مديراً لإدارة الأخبار في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ونقل مدير إدارة القناة الرياضية الثالثة عادل عطاالله إلى إدارة قناة العربي في قطاع التلفزيون.

وأضافت، كما تم نقل مدير قناة العربي طلال السبيعي إلى إدارة العروض في قطاع التلفزيون، وتعيين بدر الزمانان مديراً لإدارة التخطيط في مكتب وكيل الوزارة، ونقل عالية العوضي مديرة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى نقل مدير إدارة الأخبار في قطاع الأخبار والبرامج السياسية عادل العازمي إلى إدارة النشر الإلكتروني في قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر، خلفاً للمدير السابق الذي تم نقله قبل يومين إلى إدارة الإنتاج في قطاع التلفزيون.