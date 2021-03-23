محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 24 مارس 2021

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
24 مارس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
حار و مغبر والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى شديدة السرعة 25 – 60 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى هائج الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 8 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى هائج الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 8 &#160 قدم.

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