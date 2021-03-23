حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 24 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
24 مارس 2021
حالة الطقس
نهارًا:
حار و مغبر والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى شديدة السرعة 25 – 60 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 20°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى هائج الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 8 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى هائج الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 8   قدم.
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