حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 24 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و مغبر والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى شديدة السرعة 25 – 60 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى هائج الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 8 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى هائج الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 8 قدم.