وزير التربية: تجهيز المدارس وصيانتها قبل اختبارات الـ12

ترأس وزير التربية د. علي المضف، اجتماعاً لمجلس الوكلاء تم خلاله مناقشة العديد من الأمور المتعلقة في الاستعداد لاختبارات الصف الثاني عشر وعودة المدارس .

وأكد الوزير المضف أكد في الاجتماع على ضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية في الوزارة فيما بينها لتجهيز المدارس بشكل كامل ومتابعة جميع مرافقها والقيام بأعمال الصيانة المطلوبة إن استدعى الأمر.

وأكد قطاع التعليم العام في الاجتماع أنه لا نقص معلمين في المناطق التعليمية حيث أن التعيينات الجديدة من المعلمين الخليجين والبدون وأبناء الكويتيات في قائمة الإنتظار مؤكداً أن “لا معوقات في انطلاق الدراسة مطلع العام الدراسي المقبل 2021/2022”.

وعلى صعيد متصل، لا زالت الوزارة تستقبل طلبات الالتحاق في التعيين كمعلمين من أبناء الكويتيات والبدون والخليجيين، منوهةً أن اللجان تعمل بشكل مستمر لسد النقص قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل .