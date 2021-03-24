الحليلة ينفي التوقيع على “البيان التضامني”.. والسويط: وردني موقفك من الداهوم

نفى النائب سلمان الحليلة توقيعه على أي بيان أو حضوره اجتماع النواب التضامني مع النائب بدر الداهوم.

وقال الحليلة: «لعموم الشعب الكويتي العزيز أقول وبشكل واضح لا لبس فيه، بأنني لم أحضر اجتماع اليوم الذي دعا له الأخ ثامر السويط ولم أوقع على اي بيان، ولم أوكل ايا كان بالتوقيع نيابة عني».

وأضاف: «ما حدث اليوم من قبل الأخ ثامر السويط والزج باسمي، دون علمي، لا أستطيع وصفه إلا بأنه إرهاب فكري وإعلامي يمارس ضد الكثير من النواب، واذا كان غيري يصمت، خوفا من حملات تشن ضده، فأنا لست من هؤلاء، وعندما اريد ان أبين موقف ما، فإنني أعلنه علناً وامام الجميع ولا أوكل غيري ليتحدث باسمي».

وأكد الحليلة أن «مواقفي كممثل للأمة ستضع دائما مصلحة البلاد العليا واستقراره السياسي كأولوية، بعيدا عن الحزبية والنظرة الضيقة، مستلهما في كل ما أفعل توجيهات القيادة السياسية السديدة التي تصب في صالح البلاد والعباد».

وكان بيان يحمل أسماء 34 نائباً صدر اليوم للتأكيد على التضامن مع النائب الداهوم، والمطالبة بتصويت أعضاء المجلس على صحة عضويته.

بدوره، قال النائب ثامر السويط تعقيبا على النائب سلمان الحليلة: «لا نتوقع حضور كل نائب للتوقيع على البيان، والكلمة من ممثل الأمة هي المعنى والفيصل. وكما انضمّ نائبان معنا عبر إبلاغ عبدالعزيز الصقعبي هما مهلهل ومهند الساير، فقد وردني أيضا عبر د.بدر الداهوم موافقتك وتضامنك معه بكل خطوة، ‏فإذا تراجعت عن موقفك، فعليك إعلان ذلك وعدم اتهامنا بالباطل!».