33 نائبا يتضامنون مع الداهوم: كل الخيارات والأدوات الدستورية مطروحة

أعلن 33 نائبا تضامهم مع الدكتور بدر الداهوم، مؤكدين أن كل الخيارات والأدوات الدستورية مطروحة.

وأصدر النواب بيانا جاء فيه:

تمر البلاد بمنعطف سياسي خطير لم يسبق له مثيل، في إطار العلاقة بين السلطات العامة فيها مما أدى إلى الاخلال بمبدأ التوازن الدستوري فيما بينها.

ونؤكد نحن الموقعون أدناه من أعضاء مجلس الأمة رفضنا القاطع و البات لما تم تجاه زميلنا النائب د. بدر الداهوم من تجاهل وتجاوز لحق الأمة عبر ممثلها المنتخبين – من «التصويت» على صحة عضويته من عدمها في قاعة «عبد الله السالم».

وعليه نرفض ونحذر ما يتردد عن استخدام القوة العسكرية في منع النائب بدر الداهوم من ممارسة مهامه البرلمانية حتى يتم الفصل في عضويته من قبل أعضاء مجلس الأمة، ونرفض ما تم تجاه الزميل النائب من حذف بياناته واسمه الكريم من النظام الألي للأعمال البرلمانية واللجان وغير ذلك من تعديات مرفوضة على عضوينه قبل البت فيها.

لذا نؤكد على أن كافة الخيارات والأدوات الدستورية مطروحة أمامنا للذود عن حقوق ممثلي الشعب المنتخبين من قبل الأمة و أن موقفنا الجماعي هذا والذي ستعلن تفاصيله باجتماعنا القادم فبل الجلسة ليس مجرد انتصار لشخص النائب الفاضيل د. بدر الداهوم، بقدر ما هو انتصارا لإرادة الأمة.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الموقعون على البيان:

د. بدر زايد الداهوم، ثامر السويط، الصيفي الصيفي، مساعد العارضي، د. حسن جوهر، شعيب المويزري، د. عبد العزيز الصقعبي، فرز الديحاني، بدر الحميدي، د. صالح الشلاحي، مهلهل المضف، محمد الراجحي، د. عبد الكريم الكندري، أسامة الشاهين، حمدان العازمي، أسامة المناور، فارس العتيبي، مبارك العرو، د. أحمد مطیع العازمي، سعود بوصليب، د. حمد المطر، مرزوق الخليفة، فايز الجمهور، مهند الساير، د.حمود مبرك العازمي، بدر الملا، يوسف الغريب، مبارك الخجمة، مبارك الحجرف، د.حمد روح الدين، د. محمد الحويلة، خالد العتيبي، محمد براك المطير.