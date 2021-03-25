قصر النظر السياسي .. والعلاج الدستوري

من الأخطاء التي وقع فيها المشرعون في السابق، أنهم شرعوا وفق زمنهم ووفق الحالة السياسية التي كانوا يشهدونها دون النظر للمستقبل، وهذا بلا شك ينم عن قصر نظر سياسي.. وما زال قصر النظر إلى يومنا هذا دون علاج دستوري فعال !.

وها نحن اليوم أمام معضلة كبيرة، وهو فقد مجلس الأمة السيطرة على قراراته بعد تناقض الأحكام في قضية شطب النائب بدر الداهوم، مما يجعل النائب وسط تهديد دائم ومستمر.. لذلك نطالب نواب الأمة بالوقفة الصادقة والصريحة حتى يسترد بيت الأمة مكانته وسلطته، وما غفل عنه المشرع في السابق على المشرع الحالي إدراكه، وقول الفصل هنا لنواب الأمة، فهم لسان الأمة وهم السلطة التشريعية