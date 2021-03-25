برلمان

“المالية البرلمانية” توافق على تأجيل أقساط جميع أنواع القروض لمدة 6 أشهر

منذ ساعتين
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وافقت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم الموافق الخميس، على تأجيل أقساط جميع أنواع القروض لمدة 6 أشهر.

وأعلن النائب خليل الصالح، أن اللجنة المالية البرلمانية، وافقت على مقترح تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار لمدة ٦ أشهر، هذا وينتظر التصويت على هذا المقترح في جلسة مجلس الأمة، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الصالح: «وافقنا في اللجنة المالية قبل قليل، على مقترح تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك لمدة ٦ أشهر.

كما وافقنا على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى صندوق المتعثرين وصندوق الاسرة وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية».

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