“المالية البرلمانية” توافق على تأجيل أقساط جميع أنواع القروض لمدة 6 أشهر

وافقت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم الموافق الخميس، على تأجيل أقساط جميع أنواع القروض لمدة 6 أشهر.

وأعلن النائب خليل الصالح، أن اللجنة المالية البرلمانية، وافقت على مقترح تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار لمدة ٦ أشهر، هذا وينتظر التصويت على هذا المقترح في جلسة مجلس الأمة، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الصالح: «وافقنا في اللجنة المالية قبل قليل، على مقترح تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك لمدة ٦ أشهر.

كما وافقنا على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى صندوق المتعثرين وصندوق الاسرة وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية».