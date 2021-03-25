وزير البلدية: لقاء أسبوعي مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم وإنجاز معاملاتهم

وجه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع مسؤولي الجهات التابعة بتنظيم لقاء أسبوعي مع المواطنين، مع التقيد بالإجراءات الصحية لا سيما التباعد، وذلك للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى شكاويهم والاستفسارات ذات الصلة بجميع القطاعات بغية حلها وفق الأطر القانونية.

وقال الشايع في تصريح له اليوم، إن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات والجوانب ذات الصلة بالمواطن.

وأفاد بأنه وجه المسؤولين بـ”تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع في الفترة من العاشرة صباحاً حتى الـ12 ظهراً لاستقبال وإنجاز معاملات المواطنين بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفق الأطر القانونية والإجراءات المنصوص عليها”.

وذكر أنه سيشرف مع مسؤولي الجهات التابعة على “استقبال المواطنين والاستماع إلى شكاويهم والسعي الجاد لتذليل كافة الصعوبات أمامهم وفق الإجراءات القانونية”، مؤكداً حرصه على تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة وتطوير الأداء بما يلبي طموحات المواطنين.