سلطنة عُمان تفرض حظر تجول لمكافحة انتشار “كورونا”

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس إن سلطنة عُمان ستفرض حظر تجول ابتداء من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى الثامن من أبريل في تشديد للقيود الرامية للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان صادر عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» القول إن «اللجنة العليا تقرر الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد 28 مارس حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل».