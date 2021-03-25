الدفعة العاشرة من لقاح «فايزر- بيونتيك» تصل البلاد بداية الأسبوع المقبل

قالت وزارة الصحة اليوم الخميس إن الدفعة العاشرة من لقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ستصل البلاد بداية الأسبوع المقبل.

وذكر الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة الدكتور عبدالله البدر، أن الوزارة تعاقدت مع شركة فايزر العالمية مباشرة دون وجود وكيل محلي.

وأضاف البدر أن الوزارة تقوم بشكل دائم ومتواصل بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها فضلا عن استمرار متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفاعلية وجودتها محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطن والمقيم.

وأشار إلى حرص دولة الكويت على مواجهة جائحة (كورونا) مبينا أن التطعيم والالتزام بالاشتراطات الصحية هما السبيل لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.

وأفاد بأن انتظام وصول كميات من لقاح فايزر سيسهم في رفع وتيرة التطعيمات بشكل ملحوظ تدريجيا إلى جانب لقاح استرازينيكا المتوافر بكميات مطمئنة حاليا ويتم منحه للشرائح المستهدفة وفق آلية التطعيم.

وجدد البدر دعوة المواطن والمقيم إلى المبادرة بالتسجيل في المنصة الخاصة بالتطعيم مع الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.