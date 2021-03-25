مسحة “كورونا” للنواب قبل جلسة الثلاثاء

أبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمة النواب في رسالة نصية لأخذ المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، الأحد المقبل، وذلك لحضور جلسة الثلاثاء.

وجاء في الرسالة: «بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة لعقد جلسة مجلس الأمة العادية يومي الثلاثاء والأربعاء 30 -31 /3/ 2021، وعليه نفيدكم بأنه سيجرى أخذ (المسحات الطبية) للسادة الأعضاء للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وسوف تتواجد الأطقم الطبية بالمجلس يوم الاحد الموافق 28 / 3/ 2021 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك في قاعة متعددة الأغراض بمبنى صباح الأحمد».