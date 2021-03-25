وزير الدفاع يصدر قرارا بفتح باب التطوع في الجيش للمهنيين من 5 فئات

اصدر وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قرارا رقم 120 لسنة 2021 في شأن الجنود المهنيين والذي على ضوئه يجوز التطوع في الجيش الكويتي برتبة جندي مهني وفقا للشروط التالية:

– ان يكون المتطوع قد اتم من العمر 18 سنة ميلادية ولم يتجاوز 50 سنة ميلادية وان يكون لائقا صحية للخدمة العسكرية طبقا لمستويات الطبية المقرره لتطوع العسكريين.

– ألا يقل طول قامته عن 155 وان يجتاز المقابلة المهنية ( حرفية / فنية ) والمقابلة الشخصية، والا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة حنائية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن رد اليه اعتباره.

– ان ينهي عمله من الجهة التي يعمل بها وفقا للانظمة والقوانين المتبعة، وان يجيد عمل المهنة المطلوبة للتطوع لها او يكون لديه خبرة عملية سابقة، وان تكون الشهادة الدراسية المطلوبة للمتطوع في رتب الدرجات المحددة وفقا لاحكام القانون.

ونصت المادة الثانية على أن تكون الاولوية في قبول المتطوع برتبة جندي مهني وفقا لاحكام المادة (29) مكررمن القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:

– الكويتيون وابناء الكويتيات وغير الكويتيين من حملة احصاء 1965 او من يثبت تأكد اصولهم بالكويت قبلها وغير الكوييتين من ابناء العسكريين وغير الكويتيين.

– تحدد الدرجات بالنسبة لتطوع الجندي المهني وفقا لما يلي:

الدرجة الاولى: ان يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة فأعلى او ما يعادلها

الدرجة الثانية: ان يكون حاصلا على مؤهل الحادي عشر ثانوي او ما يعادله.

الدرجة الثالثة: ان يكون حاصلا على مؤهل الصف التاسع متوسط او ما يعادله.

الدرجة الرابعة: ان يكون حاصلا على مؤهل الصف الخامس ابتدائي او ما يعادله.

الدرجة الخامسة: بقية مؤهلات الابتدائية او دون مؤهل دراسي.

– يكون تطوع الجندي المهني للكويتيين وفقا لاحكام هذا القرار حسب نموذج العقد رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1988، ويكون تطوع الجندي المهني لغير الكويتيين حسب نموذج العقد رقم 3 والخاص بالحنود المهنيين.

– تختص هيئة الادارة والقوى البشرية بإجراءات التسجيل والقبول للتطوع برتبة مدير مهني.

– يتم قبول تطوع الجنود المهنيين بأمر من رئيس الاركان العامة للجيش اى من يفوضه وتبرم معهم عقود تطوع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ويكون قبول تطوع الجندي المهني بأول مربوط الدرجة حسب المؤهل الدراسي.

– يجوز ترقية المتطوعين برتبة جندي مهني للدرجة الوطيفية الثانية التي يشغلها بعد مضي فترة 3 سنوات في الدرجة الواحدة.

– تسري على المتطوعين برتبة جندي مهني كافة القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في الحيش الكويتي فيما لم يرد في شأنه نص بهذا القرار.

– يصدر رئيس الاركان العامة للجيش الاوامر اللازمة لتنفيذ مضمون القرار.

– على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كان فيما يخصه ويعمل به من تاريخه وتلغى كافة الاحكام التي تتغارض مع احكامه.