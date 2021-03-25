السعودية تهزم الكويت برأسية العمري

فاز المنتخب السعودي على ضيفه الكويتي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب مرسول بارك بالرياض، في إطار تحضيرات المنتخبين لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وسجل هدف المباراة الوحيد للمنتخب السعودي بشباك شقيقه الكويتي، مدافعه البديل عبدالإله العمري بضربة رأسية جميلة بالدقيقة 70.

الشوط الأول:

جاءت البداية هجومية من قبل المنتخب السعودي، قبل أن يلغي الحكم هدفا للأخضر بداعي التسلل، وتبعها صالح الشهري بتسديدة قوية بجوار المرمى.

وواصل المنتخب السعودي سيطرته الكبيرة على الكرة، وكاد يسجل عبر عبدالرحمن غريب ولكن تسديدته جاورت القائم، وسط أفضلية كاملة للأخضر، ومحاولات كويتية قليلة.

وتواصلت المحاولات الهجومية الخطيرة من غريب والبريك والشهري برأسية وتسديدتين، ولكن النتيجة السلبية ظلت قائمة.

وكاد سامي النجعي يضيف هدف أول للسعودية بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر وتوغله داخل منطقة الجزاء وتمريرة متقنة لزميله سامي النجعي الذي سدد كرة أرضية قوية بيسراه بمحاذاة القائم الأيسر بالدقيقة 40.

ولم يحدث أي تغيير بالنتيجة في الدقائق المتبقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني:

استمر الضغط الهجومي للمنتخب السعودي، ولكن الدفاع والحارس الكويتي كانوا في الموعد.

وحضرت الكويت بشكل مختلف على صعيد السيطرة والتواجد الهجومي في الشوط الثاني، وجاءت أولى فرصها من ضربة حرة مباشرة، نفذت شبيب الخالدي جميلة علت العارضة السعودية بقليل.

واطلق البديل فهد المولد تسديدة قوية تصدى لها حارس المنتخب الكويتي بالدقيقة 62، وبعدها بأربعة دقائق هدد علي البليهي بضربة رأسية خطيرة ولكن مرت بسلام على المرمى الكويتي، ليظل التعادل السلبي قائما.

قبل أن تحمل الدقيقة 70، هدف أول للمنتخب السعودي عن طريق البديل عبدالإله العمري بعدما تابع ضربة ركنية متقنة نفذها محمد الكويكبي، بضربة رأسية جميلة على يمين الحارس الكويتي.

ورغم الحضور الهجومي للطرفين بالدقائق المتبقية، ولكن النتيجة لم تتغير، وانتهى اللقاء الودي بفوز سعودي بهدف دون مقابل.































