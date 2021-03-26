٩ نواب يعلنون مقاطعتهم جلسة قسم الحكومة “انتصاراً للدستور والأمة”

جدد ٩ نواب حتى هذه اللحظة مقاطعتهم جلسة القسم لحكومة الشيخ صباح الخالد والتي من المقرر أن تعقد الثلاثاء المقبل .

والنواب هم : عبدالكريم الكندري، شعيب المويزري، ثامر السويط، خالد العتيبي، فارس العتيبي، محمد المطير، مرزوق الخليفة ومساعد العارضي.

مواقف النواب جاءت عبر حساباتهم في “تويتر” عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعلن فيه أنه سيتم إعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم بناء حكم المحكمة الدستورية ودون تصويت من أعضاء مجلس الأمة.

وأكد النواب رفضهم مخالفة الدستور باعلان خلو مقعد نائب دون الرجوع للمجلس وللنواب .