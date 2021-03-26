عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطارين بسوهاج جنوب مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 32 راكبا وسقوط عشرات الجرحى في حادث تصادم قطارين في سوهاج جنوب البلاد، في حين أعلنت رئاسة الوزراء تفعيل غرفة الأزمات في مجلس الوزراء للوقوف على الوضع في موقع الحادث.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبي للجزيرة أن 60 مصابا هي الحصيلة الأولية لحادث تصادم القطارين في طهطا بمحافظة سوهاج.

وقالت مصادر للجزيرة إن وزير النقل الفريق كامل الوزير أمر بالتحفظ على سائقي القطارين.

وأفاد مصدر طبي بأن حالة الاستعداد القصوى أعلنت في مستشفيات سوهاج لاستقبال المصابين والوفيات.

من جهتها، قالت وزارة الصحة والسكان إن الوزيرة هالة زايد تتوجه إلى هذه المحافظة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.

ونقلت صفحة الوزارة على فيسبوك عن متحدث باسمها “فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت ٥٠ مصابا إلي مستشفيات الإخلاء وهي: سوهاج العام، سوهاج التعليمي، طهطا، المراغة”.

وأشار المتحدث إلى أن الوزيرة شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.