“هيئة الاتصالات” تعطل نحو 60 % من خدمات الانترنت في البلاد

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عن تعرض عدد من الكوابل الدولية إلى قطوعات في عدة اتجاهات بسبب أعمال تطوير الطرق، الأول بين مقسم أم الهيمان ومركز حدود النويصيب والثاني بين مقسم أم الهيمان ومقسم الزور والثالث بين مقسم الجهراء ومركز حدود السالمي وقد أدى ذلك إلى توقف ثلاثة أنظمة كوابل دولية بالكامل، وهم نظام الكيبل الدولي STC و نظام الكيبل الدولي موبايلي و نظام الكيبل الدولي GCCIA مما أدى إلى تعطل ما يقارب ٦٠٪ من خدمات الانترنت في الكويت وجاري العمل على الاجراءات الفنية اللازمة لاصلاح القطوعات من قبل الهيئة.