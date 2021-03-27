“هيئة الطرق” يجري التحقيق لمعرفة ملابسات حادثة انقطاع كيبلات الاتصالات

افادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتعرض أحد كيبلات الاتصالات اليوم الساعة ال 10 صباحا على طول طريق النويصيب للإتلاف بسبب أعمال الإنشاء الخاصة بالطرق والتابعة لمشروع تطوير طريق النويصيب.

واضافت هيئة الطرق في تصريح صحافي انه قد تعرض كيبل آخر تابع للاتصالات للاتلاف في حدود مشروع السالمي بالقرب من الكيلو 21 ويجري حاليا اصلاح الاتلاف لإعادة الخدمة للعمل وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات.

ولفتت الهيئة الى انه يجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وسوف يتم تطبيق الإجراءات التعاقدية والغرامات طبقا لشروط العقد الواردة بهذا الشأن تجاه المقاولين المتسببين في تأثر خدمة الاتصالات على المواطنين و المقيمين في البلاد.