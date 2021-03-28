32 نائبا يعلنون رسميا مقاطعة جلسة القسم

بلغ عدد مقاطعي جلسة مجلس الأمة والتي ستؤدي فيها الحكومة الجديدة القسم أمام المجلس، والذين أعلنوا ذلك رسميا 32 نائبا بواقع 4 في الدائرة الأولى، ‏هم: حسن جوهر وعبدالله المضف ‏وأسامه الشاهين وحمد روح الدين. و5 في الدائرة الثانية، هم: ‏خالد عايد وبدر الملا وحمد المطر ومحمد المطير وبدر الحميدي. و7 في الدائرة الثالثة، هم: مهند الساير وفارس العتيبي ومبارك العرو ومهلهل المضف وأسامه المناور وعبدالعزيز الصقعبي وعبدالكريم الكندري. و9 في الدائرة الرابعة، هم: ‏فرز الديحاني وثامر السويط ‏ومرزوق الخليفة وفايز الجمهور وسعود بوصليب ومبارك الحجرف ومحمد عبيد الراجحي ومساعد العارضي ‏وشعيب المويزري.

بالإضافة الى 7في الدائرة الخامسة، هم: أحمد بن مطيع وبدر الداهوم ‏وحمدان العازمي ومحمد الحويلة وخالد المونس وصيفي الصيفي وصالح الشلاحي.

وكان النائب خالد عايد العنزي قد أعلن في وقت سابق اليوم مقاطعة جلسة مجلس الأمة.