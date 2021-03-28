رئيس اللجنة العليا لكورونا: مؤشرات لاستمرار الحظر لما بعد رمضان 

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لكورونا الدكتور خالد الجارالله أن العدوى لا تزال نشطة في جميع المحافظات وفق المسح العشوائي لفرق الترصد الوبائي، مع استمرار مظاهر عدم التزام البعض بالتوجيهات، لافتا الى مؤشرات لاستمرار الحظر لما بعد شهر رمضان.

وأشار الجارالله الى أن احتكار إمدادات اللقاحات المعتمدة من الدول المنتجة يبطئ عملية التطعيم، لافتا الى انه لا جدوى من رفع نسب التطعيم من لقاحات غير معتمدة.