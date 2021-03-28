الصقعبي يسأل عن السند القانوني لامتناع جامعة الكويت عن تسليم “البدون” شهاداتهم

وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، جاء كالتالي:

نمى إلى علمي استمرار امتناع جامعة الكويت عن تسليم بعض الطلاب من فئة غير محددي الجنسية شهاداتهم الجامعية رغم استيفائهم متطلبات التخرج من الجامعة، لسبب يتصل بتعليمات صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد الطلبة الذين منعوا من تسلم صحائف تخرجهم من فئة غير محددي الجنسية «البدون» أو الذي حُرم من التخرج لأسباب تتعلق بوضعه القانوني عند الجهاز؟

2- ما تعليمات الجهاز والمراسلات في هذا الخصوص؟ وما السند القانوني للامتناع عن تسليم الطلاب من هذه الفئة شهاداتهم الجامعية، رغم اجتيازهم جميع المواد بنجاح واستيفائهم متطلبات التخرج، ورغم قبولهم في الجامعة من الأساس كونهم غير محددي الجنسية؟

3- ما البيانات الواجب توافرها قانوناً في صحيفة تخرج الطلبة وشهاداتهم؟ وهل يوجد ما يمنع من حجب خانة الجنسية عن الجميع سواء كان كويتياً أو خلاف ذلك من صحائف التخرج أو النظام الآلي؟ وما مدى إمكانية إصدار قرار فوري من المسؤول المختص في الجامعة «على سبيل المثال عميد القبول والتسجيل» لحجب خانة الجنسية أثناء قبول الطلبة من فئة غير محددي الجنسية والتي غُيرت من صحائف التخرج أو الشهادات والاستعجال باستخراج صحائف تخرج الطلبة العالقة من هذه الفئة؟ مع تزويدي بالقرارات والقوانين المانعة أو الداعمة بهذا الخصوص، وكشف بعدد وأسماء ومعلومات الطلبة الذين قبلوا من فئة غير محددي الجنسية والذين لم يتسلموا صحائف التخرج بسبب خانة الجنسية أو لتغيرها، وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

4- هل صدرت أحكام قضائية ضد جامعة الكويت من فئة غير محددي الجنسية أو من المواطنين تتعلق بأوضاع غير محددي الجنسية لا سيما الأحكام المتعلقة بإصدار صحائف التخرج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الأحكام.