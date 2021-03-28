“السكنية”: لجنة متابعة عوائق جنوب سعد العبدالله رفعت تقريرها الأول لوزير الإسكان

أصدرت لجنة متابعة موقع إزالة عوائق جنوب سعد العبدالله برئاسة نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم تقريرها الأول بناء على تكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع.

وبين التقرير أن نسبة العمل في الموقع الذي تشرف عليه الهيئة العامة للبيئة ارتفعت منذ تاريخ 22 مارس الجاري وزادت وتيرة التقطيع وكذلك عدد سيارات الشاحنات التي تقوم بنقل الإطارات.

وبشأن المعوقات المرتبطة بمزارع الدواجن، كشف التقرير عن استمرار بقاء أنقاض المباني التي سبق وتمت إزالتها الى جانب شبرات مستخدمة لم تتم إزالتها، كما وان العمل جار لإخلاء المعدات من الشركة تمهيدا لإزالتها حيث تقع مسؤولية هذه المعوقات تحت مظلة بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء وهيئة الزراعة.

وحول مصنع الصناعات التحويلية لفت التقرير الى أنه تمت إزالة المبنى والمساحات التابعة في حين يتبقى إزالة النفايات والتي هي عبارة عن أنقاض مبان وشبرات وأنقاض صناعية حيث لم يتم الشروع بإزالة الأنقاض بعد.