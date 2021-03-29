ليفاندوفسكي يزيد الفجوة مع ميسي

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، هدفين ضمن ثلاثية منتخب بلاده أمام أندورا، اليوم الأحد، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن الهدف الثاني لليفاندوفسكي أمام أندورا يحمل الرقم 25 له سواء مع بايرن ميونخ أو منتخب بولندا خلال عام 2021.

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ويتفوق ليفاندوفسكي عن أقرب ملاحقيه، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة، بـ6 أهداف كاملة، حيث سجل ميسي 19 هدفًا هذا العام.

أما شبكة “سكواكا” للإحصاءات، فقد أشارت إلى أن ليفاندوفسكي سجل في مبارياته العشر الأخيرة سواء مع النادي أو المنتخب.