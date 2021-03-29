“هيئة الغذاء”: انطلاق حوار الكويت الوطني للنظم الغذائية غدا

ينطلق غدا حوار الكويت الوطني للنظم الغذائية، وذلك بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لأهمية مشاركة دول العالم في قمة النظم الغذائية المقرر عقدها في سبتمبر 2021. والتي تهدف إلى مساعدة دول العالم في تحديد الاتجاه المستقبلي للنظم الغذائية وتسريع العمل الجماعي لتحقيق هذه الغاية، وهو ما يعكس الاعتراف المتزايد بأن تحويل النظم الغذائية يجب أن يكون هدفا مركزيا في الجهود الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) بحلول عام 2030.

وقد صرحت رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذيةالدكتورة ريم الفليج بأن الهيئة حملت على عاتقها تنظيم هذا الحوار الوطني الهام لإيمانها المطلق بأهمية تطوير النظم الغذائية الوطنية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. كما أوضحت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بعض التحديات التي تواجه دول العالم في النظم الغذائية وظهور الحاجة الملحة لضمان أن تكون النظم الغذائية أكثر استدامة وشمول وقدرة على الصمود.

ومن أجل ذلك قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سلسلة النظم الغذائية في دولة الكويت من الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام وكذلك المهتمين لدراسة النظم الغذائية واكتشاف الفرص للمساهمة في إحداث تغييرات ملموسة وإيجابية في النظم الغذائية.

وسيشتمل الحوار الذي ينطلق في تمام الساعة العاشرة صباحا عن بعد على خمس مسارات رئيسية وهي ضمان الحصول على أغذية آمنة ومغذية للجميع، التحول إلى أنماط الاستهلاك المستدامة، تعزيز الإنتاج الإيجابي للطبيعة، تطوير سبل عيش عادلة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة نقاط الضعف وصدمات التوتر.

واختتمت الفليج قولها بأن للقمة العديد من مسارات العمل التكميلية التي تكفل التبادل الديناميكي بين ممارسي النظم الغذائية المشاركين في العلوم والسياسات والتنفيذ.