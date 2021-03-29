((سبر)) تنشر صحيفة الاستجواب الموجه من النواب جوهر والساير ومهلهل المضف لـ ⁧‫رئيس الوزراء‬⁩

قدم النواب الدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير استجواباً جديداً لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد يتألف من محورين:

1- التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة 98 بتقديم برنامج عمل الحكومة فور تشكيلها.

2- النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

إلى ذلك أعلن النائب ثامر السويط تأييد الاستجواب، مضيفا «قطعا ودون أدنى تردد أعلن تأييدي الاستجواب المقدم اليوم لرئيس الوزراء من قبل الزملاء الأفاضل وكذلك أدعم الاستجواب المقدم له سلفا، وسنتقدم بالاستجوابات تلو الاستجوابات حتى نتمكن من إقصاء من لا يحترم إرادة الأمة ويرتاح لمعاداتها وخذلانها..».

استجواب رئيس الوزراء