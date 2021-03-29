سمو الأمير يؤكد أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة غدا تعاونا مثمرا بين السلطتين

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الامة المقرر عقدها غدا الثلاثاء تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم وفقا لما يقتضيه الدستور وإعطاء سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها.

وشدد سموه على الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار داعيا سموه رعاه الله الى احترام القضاء ولا سيما احكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات، مؤكدا سموه التمسك بالمسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها ومعربا عن ثقته بأبنائه النواب وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي ليتسنى توجيه كافة الجهود والطاقات لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنين من نمو وتقدم وازدهار سائلا سموه المولى عز وجل ان يديم على الوطن العزيز نعمة الامن والامان والاستقرار والرخاء.