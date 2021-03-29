“حدم” : رحيل رئيس مجلس الوزراء أصبح واجباً

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية البيان التالي:

تمر الكويت اليوم بمرحلة مفصلية غير مسبوقة في تاريخها ، فالبلد يعاني شللاً في كل المستويات لسنوات ، حتى أتى تاريخ 5 ديسمبر اليوم الذي وقف الشعب فيه موقف الرجل الواحد الرافض للفساد والطالب لوطن ديمقراطي تكون السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاً ، وأفرزت هذه الانتخابات نتائج استبشر بها الشعب الكويتي وفرح ببداية صفحة جديدة .

حتى أتى التشكيل الحكومي المخيب للآمال ، ومن ثم بتصويت الحكومة لرئيس أعلن 42 نائب رفضهم السافر له ، وانتهى يوم الافتتاح بتعبيرها عن الارتياح على المهازل التي حدثت في يومها ، مروراً باستحواذها على لجان البرلمان المفصلية ، ولم تكتفِ بذلك بل قدمت استقالتها بعد تقديم نواب الأمة استجواباً مستحقاً لها ، وعطّلت البلد بمماطلتها لتشكيل الحكومة وعدم عقد البرلمان لجلساته لفترة دامت أشهر ، ووصلت الأمور إلى حكم الدستورية بإبطال عضوية د. بدر الداهوم مناقضة بذلك حكم محكمة التمييز الذي قضى في حكم بات بصحة ترشحه بل وسعي قوى الفساد للدفع باتجاه ألا يُمَّكن البرلمان أن يصوت على إخلاء مقعده من عدمه ، وانتهت الحكومة إلى عزمها الحضور لجلسة القسم رغم إعلان ما يقارب ثلثي أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عن رفضهم لحضور الجلسة وتمكين الحكومة من أداء القسم احتجاجاً ورفضاً لانتهاك حقوقهم الدستورية ومحاولة تفريغ السلطة التشريعية من دورها وصلاحياتها .

وأننا في الحركة نرى أن رحيل رئيس مجلس الوزراء أصبح واجباً ومطلباً لا بد منه في ظل هذا العبث وتحديه الصارخ للأمة وإرادتها ومطالبها من أجل مصالح ضيقة وخلافات شخصية لا تخدم الصالح العام بل وحماية لمنظومة الفساد العميقة من الأصوات التي تنادي بكبح جماح تغولها وفسادها ، سواء بعدم تمكين مجلس الوزراء من أداء القسم أم بصعود رئيس مجلس الوزراء لمنصة الاستجواب وإعلان عدم التعاون مع حكومته .

وإننا لندعوا أبناء هذا الشعب الكريم للوقوف والدفاع عن إرادتهم ومطالبهم وما انتخبوا ممثليهم في مجلس الأمة لأجله ومراقبة نوابه والاصطفاف مع من يصطف مع الشعب ، فقد بات لزاماً على كل عاقل رشيد في هذا الوطن أن يقف موقفاً لا تراجع عنه حتى يتغير هذا الواقع السيء ويتطهر الوطن من الفاسدين ومن السلطة الفاسدة التي توفر لهم الغطاء الشرعي وتلوي عنق القانون ليكون مطية لفسادهم، هذا وإلا فابشروا بتهاوي أركان هذا الوطن وضياعه إذا استمر العقلاء الراشدون بالصمت .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

شعب حر .. نظام ديمقراطي .. دولة مدنية

الكويت

الإثنين 16 شعبان 1442 هـ

الموافق 29 مارس 2021 م