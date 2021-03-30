10 وفيات و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 230821 حالة فيما سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1308 حالات.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تسجيل 1308 حالات شفاء من الإصابة بـ «كوفيد-19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 215250 حالة.

وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتاً إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.2 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 240 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14263 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 9494 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2047293 فحصاً، مشيراً إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13.4 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصياً الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.